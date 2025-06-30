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Происшествия

В Кара-Балте задержали мэра и чиновников муниципалитета

Спецслужбы провели задержание чиновников мэрии Кара-Балты. Информацию 24.kg подтвердил источник в силовых структурах. 

из интернета
Фото из интернета. Задержанный сотрудниками ГКНБ мэр Кара-Балты Мирлан Джекшенов
Известно, что в мэрии провели обыски, после чего задержаны местный мэр 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника. Их подозревают в коррупции.

Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты распоряжением президента 4 апреля этого года. 

Напомним, 24 июня на глазах у чиновников и силовиков, прямо во время совещания, мэр Токмака Максат Нусувалиев задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха. Позже суд водворил всех четверых в СИЗО до 24 августа 2025-го.   
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334726/
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