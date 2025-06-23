Дочь Шавката Мирзиеева стала руководителем его администрации

Саида Мирзиеева назначена руководителем администрации президента Узбекистана. Об этом пишут узбекские СМИ.

Саида старшая дочь Шавката Мириеева. Четвертого ноября ей исполнится 41 год. Она выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкенского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

Старшая дочь узбекского президента вместе со своим супругом Ойбеком Турсуновым воспитывают троих детей: сыновей Миромона и Шавката и дочь Саодатхон.

Фото пресс-службы президента Узбекистана.

С августа 2023 года Саида Мирзиеева занимала пост помощника президента. До этого с ноября 2022 года она была заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента.

Этот сектор входил в структуру системы бывшего заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику, на которого осенью прошлого года было совершено покушение. Это покушения стало триггером для масштабной кадровой чистки в силовых структурах Узбекистана. Среди тех, кому пришлось уйти в отставку был и муж младшей дочери Мирзиеева Шахнозы Отабек Умаров, с января 2018 года занимавший должность заместителя руководителя государственной службы безопасности президента Узбекистана.

В 2019—2020 годах Саида Мирзиеева занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (его возглавлял Комил Алламжонов) при Администрации президента и была заместителем председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (главой совета также был Комил Алламжонов).

Надо отметить, что в Узбекистане с августа 2023 года не было должности руководителя администрации президента.

Тогда Шавкат Мирзиеев утвердил новую структуру администрации и должность была упразднена. Но были введены еще две должности помощника президента и общее их число выросло с девяти до одиннадцати.

До этой реформы руководителем администрации президента в 2022—2023 годы был Сардор Умурзаков. Сейчас он работает советником президента по особым поручениям.