Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии

США отменят санкции против Сирии, пообещал президент Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC.

«Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие.

Удачи, Сирия, покажи нам что-то очень особенное», — заявил глава Белого дома, выступая в Эр-Рияде.

По его словам, санкции, введенные против Сирии во время правления Башара Асада, выполнили важную функцию, но теперь для Сирии настало время двигаться вперед.

Ранее новые власти Сирии через посредников предложили Вашингтону соглашение о доступе к разработке природных ресурсов, аналогичное заключенному с Украиной, в обмен на снятие санкций. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа также допустил строительство в Дамаске «Башни Трампа».