15:01
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Власть

Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах

Новые власти Сирии через посредников предложили Вашингтону соглашение о доступе к разработке природных ресурсов, аналогичное заключенному с Украиной, в обмен на снятие санкций, пишет The Times. По данным издания, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа также допустил строительство в Дамаске «Башни Трампа».

Уточняется, что в администрации Белого дома рассматривали возможность встречи Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа во время его поездки в Саудовскую Аравию, однако вечером 12 мая было объявлено, что эта встреча не состоится.

Ранее глава США допустил возможность смягчения ограничительных мер в отношении Сирии, выступая на брифинге в Белом доме. «Нам придется принять решение о санкциях, которые мы вполне можем снять. Мы можем снять их с Сирии, потому что хотим дать им новый старт», — отметил он, подчеркнув, что о смягчении санкций в отношении Сирии его просил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ожидается, что новый сирийский лидер, стремясь добиться отмены американских санкций, введенных против режима (экс-президента Сирии Башара Асада. — Прим ред.), предложит ряд уступок, включая доступ для американских компаний к разработке природных ресурсов в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых по украинскому образцу», — говорится в публикации.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны. Позже Верховная рада ратифицировала документ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328855/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Прямые переговоры РФ и Украины. Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул
Трамп прокомментировал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной
Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов
США вводят 100-процентные пошлины на все иностранные кинофильмы
Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом
Дональд Трамп опубликовал свое фото в образе Папы Римского
Финансирование общественного радио и службы вещания сократят — поручение Трампа
Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне
Аукцион для получения лицензий на пользование недрами в Баткене объявили в КР
Трамп демонстрирует полное презрение к правам человека — Amnesty International
Популярные новости
Владимир Зеленский заявил, что готов к&nbsp;переговорам с&nbsp;Россией &laquo;в&nbsp;любом формате&raquo; Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»
На&nbsp;инициативу Путина о&nbsp;прямых переговорах с&nbsp;Украиной отреагировал Зеленский На инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал Зеленский
Садыр Жапаров: В&nbsp;ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся Садыр Жапаров: В ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся
Насилие над солдатами. Причастные к&nbsp;инциденту должностные лица уволены Насилие над солдатами. Причастные к инциденту должностные лица уволены
Бизнес
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
13 мая, вторник
14:50
Власти уделяют особое внимание строительству современных медицинских учреждений Власти уделяют особое внимание строительству современны...
14:45
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
14:40
Торговые войны требуют от Кыргызстана использования своих преимуществ
14:16
В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений
14:03
Китай стал основным импортером меда из Кыргызстана