Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах

Новые власти Сирии через посредников предложили Вашингтону соглашение о доступе к разработке природных ресурсов, аналогичное заключенному с Украиной, в обмен на снятие санкций, пишет The Times. По данным издания, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа также допустил строительство в Дамаске «Башни Трампа».

Уточняется, что в администрации Белого дома рассматривали возможность встречи Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа во время его поездки в Саудовскую Аравию, однако вечером 12 мая было объявлено, что эта встреча не состоится.

Ранее глава США допустил возможность смягчения ограничительных мер в отношении Сирии, выступая на брифинге в Белом доме. «Нам придется принять решение о санкциях, которые мы вполне можем снять. Мы можем снять их с Сирии, потому что хотим дать им новый старт», — отметил он, подчеркнув, что о смягчении санкций в отношении Сирии его просил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ожидается, что новый сирийский лидер, стремясь добиться отмены американских санкций, введенных против режима (экс-президента Сирии Башара Асада. — Прим ред.), предложит ряд уступок, включая доступ для американских компаний к разработке природных ресурсов в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых по украинскому образцу», — говорится в публикации.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны. Позже Верховная рада ратифицировала документ.