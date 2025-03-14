Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном оптимизме»

Советник президента США Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» по поводу возможного перемирия в Украине. В эфире Fox News чиновник Белого дома сказал, что не будет делать заявлений до того, как выскажется президент Дональд Трамп.

Фото СМИ. Советник президента США Майк Уолтц

При этом он добавил, что администрация испытывает осторожный оптимизм по поводу потенциального соглашения между Россией и Украиной.

«Вы видели, как украинцы пришли от того, где мы были в Овальном кабинете, к тому, что было в Джидде, в Саудовской Аравии, с госсекретарем Марко Рубио. Вы видели пресс-конференцию президента Путина сегодня. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — сказал советник президента США по нацбезопасности.

По его словам, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф передает из Москвы информацию о переговорах, необходимую для принятия последующих решений.

Напомним, самолет Стива Уиткоффа вчера приземлился в московском аэропорту «Внуково». Ряд СМИ сообщил, что его встреча с президентом России пройдет поздно вечером. Однако до сих ни одна из сторон не прокомментировала итоги этой встречи.

Сегодня ночью борт высокопоставленного американского чиновника вылетел из «Внуково» и направился в Баку.

Накануне президент РФ прокомментировал договоренности, достигнутые в Джидде (Саудовская Аравия), между представителями США и Украины о 30-дневном прекращении огня.