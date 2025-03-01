Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг

Скандалом закончились переговоры президентов США и Укрины в Овальном зале Белого дома. Перепалка Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского происходила в присутствии журналистов и попала в прямые трансляции телеканалов.

Напомним, глава Украины прибыл в Вашингтон, как предполагалось, для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако этого не произошло. Владимир Зеленский покинул Белый дом после того, как произошел словесный инцидент на повышенных тонах.

Началось с того, что вице-президент Соединенных Штатов сказал Владимиру Зеленскому, что войну нужно закончить дипломатией. «Какая дипломатия?» — ответил на это президент Украины.

Далее СМИ приводят стенограмму, как развивался словесный конфликт:

Зеленский: «Он просто оккупировал и забрал. Он убивал людей».

Вэнс: «Я думаю неуважительно приходить в Овальный кабинет и устраивать разборки перед СМИ».

Зеленский: «Дай Бог, у вас не будет войны».

Трамп: «Вы доиграетесь до Третьей мировой войны».

Вэнс: «Вы хоть раз сказали «спасибо» за всю эту встречу»?

Зеленский: «Много раз».

Вэнс: «Нет, здесь, в этой комнате, вы сказали спасибо»?

Трамп: «Вы не побеждаете».

Зеленский: «Конечно, мы хотим остановить войну».

Журналистка: «А что если Россия нарушит режим прекращения огня»?

Сразу после скандала СМИ вышли с подобными заголовками:

NYT: Встреча Зеленского превращается в перебранку.

CNN: Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена после бурной встречи.

AP: Трамп прервал переговоры с президентом Украины Зеленским после ссоры в Овальном кабинете.

WSJ: Трамп прерывает встречу с Зеленским после обострения напряженности.

Reuters: Украинский лидер покидает Белый дом после ссоры. Соглашение не подписано

Покинув резиденцию Трампа, президент Украины провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануилем Макроном и главой НАТО Марком Рютте. Содержание бесед пока неизвестно.

После произошедшего скандала Европа отреагировала незамедлительно:

«Президент Зеленский, Украина, вы не одни», — написал премьер Польши Дональд Туск в своем аккаунте в Х.

«Украина, Испания с тобой», — написал премьер Испании Педро Санчес.

«...Мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России все это время, и мы продолжим делать это», — реакция президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава МИД Германии Анналена Бербок: «Украина может рассчитывать на непреклонную поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и стремление к миру и безопасности — это и наша задача».

«Иногда дипломатия — это искусство невозможного в трудных обстоятельствах. Украина, Латвия с тобой», — написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В США реакция на провал переговоров разнится в зависимости от партийной принадлежности политиков:

«Зеленский «уничтожил» своим поведением себя в глазах американцев», — Илон Маск.

Представитель Флориды в Палате представителей, республиканец Рик Скотт поблагодарил Трампа за «выступление за Америку».

«Поставить Зеленского на место за то, что он демонстрирует неуважение к США прямо в Овальном кабинете — это именно то, как должно выглядеть лидерство Америки», — представитель Джорджии Марджори Тейлор-Грин.

Трамп и Вэнс «делают за Путина грязную работу», — лидер сенаторов-демократов Чак Шумер.

Сенатор-демократ Адам Шифф, представляющий Калифорнию, выразился еще резче: «Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. Когда война закончится, герой вернется домой, в Украину».

Помощник Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который принимал участие в недавних переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии, прокомментировал видео спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете лаконично: «Это история».

Фото АР. Зеленский покидает Белый дом после скандала

Владимир Зеленский отменил все планы, намеченные в Вашингтоне, но дал интервью телеканалу Fox News.

Основные заявления президента Украины:

Я благодарен Трампу и народу США за помощь. Вы помогли нам выжить.

Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое.

Мы готовы подписать сделку по минералам. Но этого не достаточно. Может я чего-то не знаю и у Трампа есть план как остановить Путина.

Мы готовы к миру. Мир будет через дипломатию.

На вопрос, если бы у вас была возможность вернуться в Белый дом прямо сейчас, вы бы вернулись, он ответил — нет.

О своей отставке: это решение может принять только народ Украины.

На вопрос, жалеете ли вы о том, что случилось, Зеленский ответил, что «да, я думаю, что это было плохо».

Зеленский отказался извиняться за свои действия в беседе с Трампом: «Я не думаю, что мы сделали что-то плохое».

После скандала в аккаунте Зеленского в Х появился пост с благодарностью. «Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту Соединенных Штатов, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — написал он.

Дональд Трамп опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира», — написал президент США.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — заявил Трамп.

NBC сообщают, что США прекратили финансирование энергосистемы Украины. Об этом телеканалу рассказали два источника в Агентстве США по международному развитию (USAID). По их словам, одна из его программ в Украине подразумевала выделение сотен миллионов долларов на возобновление работы энергосистемы страны после российских атак. На этой неделе реализация этой программы остановлена.