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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прекращение огня возможно, но... О каких нюансах сказал президент России

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия (в Украине. — Прим. ред.), но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Тридцать суток будут как использоваться? Для того, чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования», — сказал он.

По словам главы РФ, это здравые вопросы.

Он также добавил, что «идея правильная, мы ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые нужно обсудить, нужно обсудить это с нашими американскими партнерами, может, созвониться с Трампом?»

«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? Кто определит, если будет нарушено прекращение огня на линии в 2 тысячи километров?» — спросил Владимир Путин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на заявления из Кремля. По его словам, «в Москве обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось».
Ссылка: https://24.kg/vlast/322757/
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