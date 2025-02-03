Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.

На данный момент официальные причины повторного освобождения Алымкадыра Бейшеналиева от должности министра здравоохранения не разглашаются.

Отметим, сегодня, 3 февраля, Алымкадыр Бейшеналиев должен был присутствовать на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике, где планировалось обсудить ситуацию в Национальном центре онкологии и гематологии. Однако министр не явился на заседание, что вызвало недовольство депутатов, требовавших его присутствия.

Напомним, 19 августа 2022 года Алымкадыр Бейшеналиев был освобожден от должности министра здравоохранения указом президента. Тогда причиной отставки стали обвинения в коррупции, связанные с закупкой вакцин против COVID-19. Однако позже уголовное дело в отношении Алымкадыра Бейшеналиева прекращено за отсутствием состава преступления, и он вернулся к исполнению обязанностей министра в сентябре 2023 года.