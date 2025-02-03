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Власть

Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении

«Это решение президента, сегодня я с ним согласился» — так Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg свое увольнение с должности министра здравоохранения.

Он отметил, что планирует продолжить работу на кафедре общей хирургии.

Бывший министр назвал несколько решений, которые считает важными в секторе здравоохранения за время его работы: объединение поликлиник, повышение зарплаты медработникам, создание «Кыргызфармации», открытие госаптек «Эл Аман», запуск строительства объектов здравоохранения. В настоящее время, по его словам, по республике строится 25 больниц.

«Не успел запустить трупную пересадку органов. Судьба такая», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он возглавлял Минздрав с октября 2020 года по август 2022-го. Тогда он освобожден от должности министра здравоохранения указом президента. Причиной первой отставки стали обвинения в коррупции, связанные с закупкой вакцин против COVID-19. Однако позже уголовное дело в отношении Алымкадыра Бейшеналиева прекращено за отсутствием состава преступления, и он вернулся к исполнению обязанностей министра в сентябре 2023 года.

На вопрос, может ли Бейшеналиев вернуться вновь на эту должность, он ответил, что не знает.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318727/
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