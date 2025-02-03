Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эркина Чечейбаева исполняющим обязанности министра здравоохранения.
Как сообщает пресс-служба главы государства, «кандидатура Эркина Чечейбаева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения КР».
Что о нем известно
По данным из открытых источников, Эркину Чечейбаеву 50 лет.
В 1997 году он окончил санитарно-гигиенический факультет Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА).
В апреле 2018 года он был назначен заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом КР в правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Освобожден от этой должности в январе 2020 года.
До государственной службы Эркин Чечейбаев проживал в Европе, работая международным консультантом в сфере здравоохранения.
В 2015-м он окончил Маастрихтский университет (Нидерланды), получив степень магистра наук по специальности «Продвижение общественного здоровья».
Эркин Чечейбаев известен как сторонник здорового образа жизни и активного отдыха.
Напомним, сегодня указом президента Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения.
«Это решение президента, сегодня я с ним согласился» — так Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg свое увольнение.