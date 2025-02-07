В ОАО «Электрические станции» новый генеральный директор. Им стал Курсантбек Омурбеков, сообщили в компании.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра энергетики.

Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, получив диплом инженера-механика по специальности «Электрические станции».

Карьеру начал в 2007 году электрослесарем на Кантской подстанции ОАО «Северэлектро». Работал электрослесарем по ремонту основного оборудования подстанции «Камбар-Ата-2», начальником смены электромеханического цеха Токтогульского каскада ГЭС, главным инспектором по энергетической безопасности, директором службы энергетического надзора при Министерстве энергетики.

В мае 2024 года был назначен первым заместителем министра энергетики.

Напомним, в конце января 2025-го гендиректор ОАО «Электрические станции» Салават Садыракунов и его заместитель Чынгыз Мурзакматов были освобождены от должностей.