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Общество

В ОАО «Электрические станции» новый генеральный директор — Курсантбек Омурбеков

В ОАО «Электрические станции» новый генеральный директор. Им стал Курсантбек Омурбеков, сообщили в компании.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра энергетики.

Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, получив диплом инженера-механика по специальности «Электрические станции».

Карьеру начал в 2007 году электрослесарем на Кантской подстанции ОАО «Северэлектро». Работал электрослесарем по ремонту основного оборудования подстанции «Камбар-Ата-2», начальником смены электромеханического цеха Токтогульского каскада ГЭС, главным инспектором по энергетической безопасности, директором службы энергетического надзора при Министерстве энергетики.

В мае 2024 года был назначен первым заместителем министра энергетики.

Напомним, в конце января 2025-го гендиректор ОАО «Электрические станции» Салават Садыракунов и его заместитель Чынгыз Мурзакматов были освобождены от должностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319176/
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