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Власть

Со второй попытки. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Парламент Южной Кореи сегодня поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает агентство «Ренхап». За проголосовали 204 депутата, против — 85.

РИА Новости
Фото РИА Новости. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Напомним, в первый раз отправить президента в отставку не удалось из-за позиции правящей партии.

Согласно опросу социологической службы Gallup Korea, проведенному с 10 по 12 декабря, уровень поддержки Юн Сок Ёля после его попытки ввести в стране военное положение упал до рекордно низких 11 процентов, импичмент президенту поддерживают уже 75 процентов южнокорейцев.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314212/
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