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Власть

Военное положение в Южной Корее. Садыр Жапаров прилетит завтра согласно плану

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране во время телеобращения.

Он назвал меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил». По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить».

На сайте телеканала YTN опубликовано обращение президента к нации, в котором он обвиняет оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам.

«Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну», — заявил Юн Сок Ёль.

При этом глава правящей партии назвал военное положение неправомерным и пообещал блокировать его, сообщает информагентство Yonhap.

В данный момент президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Южной Корее. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил 24.kg, что визит проходит по плану и  делегации ничего не угрожает.

«Мы только что вышли с последней официальной встречи. Завтра, 4 декабря, глава государства и сопровождающая делегация вернутся в Кыргызстан как и планировалось. Никакая опасность президенту и делегации не грозит», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313018/
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