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Власть

Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за бойкота

Фото Zuma\TASS

Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за бойкота голосования депутатами правящей партии. Об этом пишет BBC.

По данным издания, голосование завершилось около 21.20 по местному времени. После подсчета голосов спикер парламента У Вон Сик объявил, что импичмент не может состояться, так как не достигнут кворум: за импичмент главы государства проголосовали 195 депутатов при необходимых 200.

На улицах Сеула продолжаются акции протеста с требованием отставки главы государства.

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен заявил, что его политорганизация не сдастся и будет добиваться наказания президента Юн Сок Еля за попытку введения военного положения.

Ранее, 3 декабря, президент Юн Сок Ель объявил военное положение, что вызвало широкий общественный резонанс и критику. Хотя военное положение вскоре отменено парламентом, этот шаг привел к усилению протестных настроений и требованиям об импичменте главе государства.

Ситуация остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий как правительства, так и оппозиции, а также от общественной реакции на происходящее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313473/
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