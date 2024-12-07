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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жылдыз Полотова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции.

Она ушла с поста в связи с переходом на другую работу.

Жылдыз Полотова пробыла министром пять месяцев.

Исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции назначен Равшанбек Сабиров. Парламент уже утвердил его кандидатуру на должность главы Минтруда.

Напомним, в марте 2022-го его назначили директором Национального агентства по инвестициям при президенте КР, но спустя полгода Равшанбек Сабиров подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Аман Салиев назначен послом Кыргызстана в ОАЭ.

Абдилатиф Жумабаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах. Он занимал этот пост с декабря 2019-го.

Ранее Аман Салиев возглавлял Институт стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете. Он сын офицера спецслужб Акылбека Салиева, который тоже долгие годы возглавлял этот институт.

Акимом Свердловского района Бишкека назначен Капарбек Адиев.

Он ранее занимал должность первого заместителя главы Сокулукского района Чуйской области.

Кубанычбек Айтакунов освобожден от должности главы Свердловского района по собственному желанию. Он назначен на эту должность в мае 2024 года.

В Бишкекском городском кенеше выбрали спикера и вице-спикеров.

2 декабря состоялась первая сессия Бишкекского городского кенеша.

Спикером избран 36-летний Бекжан Усеналиев от партии «Адилет». Члены БГК большинством голосов поддержали его кандидатуру. За Бекжана Усеналиева были 43 депутата, 4 против и 3 воздержались.

Вице-спикерами Бишкекского городского кенеша стали Болот Ибрагимов и Жылдызбек Абдраимов.

На оплачиваемый пост второго вице-спикера избран депутат от фракции «Жаны куч — Новая сила» Жылдызбек Абдраимов. За его кандидатуру проголосовали 49 человек.

Депутат от партии «Эл уну» Болот Ибрагимов будет работать на общественных началах. За него проголосовали 43 депутата.

Вице-президентом Кыргызской фондовой биржи стал Мыктыбек Абиров.

Ранее он работал заместителем председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

В сентябре 2019 года назначен исполняющим обязанности главы Госфиннадзора. В ноябре 2021-го баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».

Директором Национального центра онкологии и гематологии стал Нурбек Букуев.

Ранее он занимал должность заведующего гинекологическим отделением центра.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева в ноябре освобождена от занимаемой должности. Депутат Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. 

Нурбек Букуев родился в 1982 году. Врач-онкогинеколог, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ имени Бориса Ельцина.

Главным редактором газеты «Кыргыз Туусу» стал Алмаз Кулматов.

Напомним, прежний главред Мырзакат Тыналиев освобожден от должности в начале ноября.

Алмазу Кулматову 57 лет. Карьеру начал учителем, работал научным сотрудником Института философии и права Национальной академии наук, завотделом газеты «Кутбилим», преподавателем, проректором по воспитательной работе Кыргызского государственного педагогического института имени Ишеналы Арабаева, затем в МИД, акимом Кочкорского и Ак-Талинского районов, мэром Нарына, в Нацкомиссии по госязыку, советником вице-премьер-министра и советником премьер-министра на общественных началах.

О кадровых перестановках с 25 по 29 ноября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313358/
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