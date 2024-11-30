Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Руслан Мусаев назначен заместителем директора Государственной комиссии по делам религий.

Он назначен вместо Азамата Юсуповова, который в сентябре возглавил госкомиссию.

Отметим, директором Азамат Юсуповов стал спустя два месяца после назначения замом.

Азамат Аджигулов стал замглавы ГУВД Бишкека.

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Он будет курировать кадровую работу в столичной милиции.

Ранее он был замначальника УВД Иссык-Кульской области, где также курировал кадровую работу.

Азамат Аджигулов родился в 1978 году. Службу в милиции начал в 2002 году в качестве командира моторизованного взвода отдела охраны ОВД Чуйского района, позже перевелся в отдел кадров.

Рысбек Шейшенов назначен мэром Каинды.

Предыдущий глава города Эрнур Жумабаев покинул должность, проработав с 2021 года.

Рысбек Шейшенов родился 22 мая 1994 года. Работал специалистом отдела труда и занятости Московского районного управления труда и социального развития. Был ведущим специалистом отдела экономического развития и промышленности Московской районной государственной администрации.

Главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе стал Уран Калилов.

Уран Калилов возглавил тренерский состав. В отставку ушли тренеры Азат Эркимбаев, Арсен Эралиев и Улугбек Карачолоков.

Урану Калилову 43 года. Он чемпион мира среди кадетов (1996) и молодежи (1998), чемпион Азии среди молодежи (1999), бронзовый призер Азиатских игр (2002) и чемпионата Азии (2001).

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В 2000-м выступал на Олимпийских играх в Сиднее, занял восьмое место в весовой категории до 54 килограммов.

Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе. На этом посту он работает с 2010 года.

Старшим тренером вместо Байгазы Кенжебаева стал Нурдин Донбаев.

О кадровых перестановках с 18 по 22 ноября читайте здесь.