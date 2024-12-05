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Власть

Парламент дал согласие на назначение Равшанбека Сабирова министром труда

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Равшанбека Сабирова на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Постоянный представитель президента и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов представил информацию о кандидатуре и представление президента.

По итогам обсуждения парламент согласился на назначение Равшанбека Сабирова на должность главы Минтруда.

Напомним, в марте 2022 года его назначили директором Национального агентства по инвестициям при президенте КР, но спустя полгода он подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313217/
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