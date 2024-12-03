Директором Национального центра онкологии и гематологии стал Нурбек Букуев.

Ранее он занимал должность заведующего гинекологическим отделением центра.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева в ноябре освобождена от занимаемой должности. Депутат Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу работы директора центра и попросила представителей министерства проконтролировать ее. Она была директором центра с 2021 года.

Нурбек Букуев родился в 1982-м. Врач-онкогинеколог, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ имени Бориса Ельцина.