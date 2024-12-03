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Общество

Директором Национального центра онкологии и гематологии стал Нурбек Букуев

Директором Национального центра онкологии и гематологии стал Нурбек Букуев.

Ранее он занимал должность заведующего гинекологическим отделением центра.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева в ноябре освобождена от занимаемой должности. Депутат Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу работы директора центра и попросила представителей министерства проконтролировать ее. Она была директором центра с 2021 года.

Нурбек Букуев родился в 1982-м. Врач-онкогинеколог, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ имени Бориса Ельцина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312939/
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