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Власть

В Бишкекском городском кенеше выбрали вице-спикеров

Вице-спикерами Бишкекского городского кенеша стали Болот Ибрагимов и Жылдызбек Абдраимов. Об этом стало известно в результате голосования.

На оплачиваемый пост второго вице-спикера избран депутат от фракции «Жаны куч — Новая сила» Жылдызбек Абдраимов. За его кандидатуру проголосовали — 49 человек, воздержались — 1.

из интернета
Фото из интернета. Жылдызбек Абдраимов

Депутат от партии «Эл уну» Болот Ибрагимов будет работать на общественных началах.

За Болота Ибрагимова проголосовали 43 депутата, против – 3, воздержались –3.

из интернета
Фото из интернета. Болот Ибрагимов

Напомним, сегодня 2 декабря, состоялась первая сессия Бишкекского городского кенеша, где выбрали спикера.

В ходе в качестве спикера избран депутат 36-летний Бекжан Усеналиев от партии «Адилет». Члены БГК большинством голосов поддержали его кандидатуру. За него проголосовали 43 депутата, 4 против и 3 воздержались.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312874/
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