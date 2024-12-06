Аман Салиев назначен послом Кыргызстана в ОАЭ.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Аман Салиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее он возглавлял Институт стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете.

Аман Салиев — сын офицера спецслужб Акылбека Салиева, который тоже долгие годы возглавлял этот институт. Он скончался в 2020 году после продолжительной болезни.