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Власть

Аман Салиев назначен послом Кыргызстана в ОАЭ

Аман Салиев назначен послом Кыргызстана в ОАЭ.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Аман Салиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее он возглавлял Институт стратегического анализа и прогноза при Кыргызско-Российском Славянском университете.

Аман Салиев — сын офицера спецслужб Акылбека Салиева, который тоже долгие годы возглавлял этот институт. Он скончался в 2020 году после продолжительной болезни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313397/
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