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Политика

Новый созыв БГК. Спикером избрали Бекжана Усеналиева из партии «Адилет»

Сегодня, 2 декабря, состоялась первая сессия Бишкекского городского кенеша, где выбрали спикера.

По регламенту БГК первую сессию открыл старейший по возрасту депутат и вел ее до избрания председателя городского кенеша.

В ходе заседания коалиция большинства предложила в качестве спикера депутата Бекжана Усеналиева от партии «Адилет». Члены БГК большинством голосов поддержали его кандидатуру. За него проголосовали 43 депутата, 4 против и 3 воздержались.

Фото Бекжан Усеналиев

В этом созыве увеличено число депутатов до 51. До административно-территориальной реформы их было 45.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

В столице избирательный порог преодолели пять партий: «Жаны Куч — Новая сила» (17 мандатов), «Эмгек» (12), «Адилет» (8), «Ынтымак» (8) и «Эл Умуту» (6).
Ссылка: https://24.kg/politika/312783/
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