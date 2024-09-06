Аскар Акаев хочет статус экс-президента: Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию

Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг вопроса о возможном возвращении статуса экс-главы государства Аскару Акаеву.

Ранее стало известно, что первый свергнутый глава Кыргызстана обратился в ЖК с письмом и попросил вернуть ему статус экс-президента.

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По мнению Садыра Жапарова, Аскар Акаев воспользовался законным правом защищать свои интересы, этот вопрос Жогорку Кенеш должен решить самостоятельно.

«Я видел Аскара Акаева два раза, когда он приезжал на допрос по «Кумтору». Потом увидел его в третий раз, когда собрали всех президентов в Дубае. После этого я его не видел и даже не разговаривал. Мы не обсуждали этот вопрос. В принципе каждый гражданин имеет полное право обращаться в органы государственной власти для защиты своих прав или восстановления каких-то законных требований. И согласовывать это с кем-либо или получать мое согласие не обязательно. Я так понял, что он подал заявление, используя свои права», — отметил глава государства.

Он добавил, что депутаты сами решают. «Мы не можем никому говорить — давайте или не давайте. Пусть рассмотрят законность этого вопроса. Контролировать законы — обязанность парламента», — пояснил Садыр Жапаров.

Ему кажется, что Аскар Акаев подал данное обращение, чтобы в истории его имя осталось в статусе экс-президента.

Аскару Акаеву исполнилось 80 лет. Я думаю, его не интересуют пенсия, охрана и другое. Он и сейчас свободно ходит без охраны. Садыр Жапаров

Если после возвращения Аскару Акаеву этого статуса в парламент также обратятся Алмазбек Атамбаев и Курманбек Бакиев, поинтересовались у президента страны.

Садыр Жапаров отметил, что нельзя сравнивать просьбу Акаева с ситуацией Атамбаева или Бакиева, потому что есть большая разница.

«Когда Акаев покидал республику, не было допущено человеческих жертв, в отношении него не было возбуждено уголовное дело и его не объявляли в розыск. Безусловно, во времена Акаева были ошибки, большие недочеты, но были и достижения на этапе обретения независимости. Об этом тоже нельзя забывать», — сказал он.

Что касается Атамбаева и Бакиева, то в этих случаях были человеческие жертвы.

«Я думаю, это неправильно, если парламент присвоит им статус экс-президента. К тому же на них были возбуждены уголовные дела», — сказал глава государства.

5 сентября бывший лидер Кыргызстана Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить его статус экс-президента.

Напомним, Аскар Акаев управлял страной с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти он свергнут. После этого Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.