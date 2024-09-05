Аскар Акаев просит Жогорку Кенеш вернуть ему статус экс-президента

Бывший лидер Кыргызстана Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить его статус экс-президента. Информацию подтвердили в пресс-службе парламента.

Ранее «Азаттык» со ссылкой на депутата Чолпон Султанбекову писал, что письмо от Аскара Акаева поступило сегодня, 5 сентября.

«Вопрос сразу не будет включен в повестку дня. Сначала будут проводиться переговоры с фракциями, их лидерами и депутатами. После этого мы сообщим, когда этот вопрос будет внесен в повестку дня», — отметила нардеп.

Напомним, Аскар Акаев управлял страной с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти он свергнут. После этого Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.