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Власть

Аскар Акаев хочет вернуть статус экс-президента. Что это ему дает?

Аскар Акаев хочет вернуть статус экс-президента. Бывший глава Кыргызстана направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить его.

Первый президент республики управлял КР с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти его свергли. Аскар Акаев покинул страну и с тех пор живет в России. Генеральная прокуратура после бегства главы государства возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи.

Вернулся на родину Аскар Акаев лишь спустя 16 лет, чтобы дать показания по делу «Кумтора». Первый раз в Кыргызстане бывший глава государства пробыл шесть дней, побывал на малой родине и заехал к родным супруги Майрам Акаевой, потом вернулся в Москву. После второго визита стало известно, что с него сняли все обвинения по делу «Кумтора».

В случае возвращения Аскару Акаеву статуса он получит ряд льгот и преференций по Закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызской Республики».

1
Полная неприкосновенность

Экс-президент не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства, а также в связи с этим задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и его переписку.

Экс-президент может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его этого статуса. Это может произойти только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора об имевшихся в действиях экс-президента признаках преступления на период исполнения им полномочий главы государства.

2
Госохрана

Экс-президенту пожизненно предоставляется государственная охрана в пределах территории КР в полном объеме мер, предусмотренных законодательством о государственной охране.

3
Бесплатное медицинское обслуживание

За экс-президентом и его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, находящимися на его иждивении, сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание, которое предоставлялось ему на день прекращения исполнения полномочий главы государства.

4
Пожизненное ежемесячное денежное содержание

До достижения пенсионного возраста экс-президент имеет право на ежемесячное денежное содержание в размере 75 процентов месячной заработной платы главы государства, а по достижении пенсионного возраста — на пенсию в размере 75 процентов месячной зарплаты.

Размер денежного содержания (пенсии) повышается с учетом роста зарплаты президента. Отметим, что в 2020 году, после того, как Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия, по данным Минфина, на его пенсию и другие расходы выделили 296 тысяч сомов.

Если же экс-президент устроится на работу, то выплату пенсии временно приостановят. Но в случае, если зарплата окажется ниже денежного содержания, предусмотренного законом, ему будут доплачивать разницу между пенсией и зарплатой.

При достижении экс-президентом пенсионного возраста положенная пенсия выплачивается в полном объеме, независимо от того, получает ли он зарплату (доход) на другой работе (службе).

5
Дача и VIP-залы аэропортов

Экс-президенту также предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач.

Кроме того, он имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций.

6
Правительственная связь

Может экс-президент пользоваться на территории Кыргызстана правительственной и другими видами связи, которыми располагают органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации. У него есть право на внеочередное получение услуг связи.

Все виды почтовых и телеграфных отправлений экс-президента пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в разряде правительственных.

7
Пособие для родных

После смерти экс-президента членам его семьи назначается ежемесячное пособие на сумму, равную шестикратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному на день его смерти. Круг членов семьи, имеющих право на указанное пособие, и сроки его выплаты определяются в соответствии с пенсионным законодательством в порядке, предусмотренном для назначения пенсии по случаю потери кормильца.

Добавим, что звание экс-президента является пожизненным. При этом его обладатель не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также посты в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в ее деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/304109/
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