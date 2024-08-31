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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-30 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Нуржигита Кадырбекова на основе его заявления.

Вакантный мандат нардепа передали следующему по списку кандидату от партии «Ыйман Нуру» Эрнису Айдаралиеву. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Новому депутату парламента 39 лет. Он родился в Алайском районе Ошской области. Окончил КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция», КГУСТА — по направлению «экономист».

С 2011 по 2014 год работал специалистом Государственной налоговой службы. В 2018-м был сотрудником департамента государственного строительства аппарата президента КР.

Жаныбек Керималиев назначен первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров по предложению своего заместителя Бакыта Торобаева.

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Жаныбек Керималиев до назначения занимал должность директора Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ.

В 2013-2020-х годах он был заместителем министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики.

Заместителем председателя Национального банка Кыргызстана стал Азат Козубеков.

Азату Козубекову 37 лет. До назначения он возглавлял управление денежно-кредитных операций НБ КР.

Ранее президент объявил выговор председателю Нацбанка Мелису Тургунбаеву, его заместители Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от должностей.

Назначены новые послы Республики Корея и Франции.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Кыргызстане стал Ким Кванджэ, Французской Республики — Николя Фай.

С февраля 2021 года должность посла Франции занимал Франсуа Делаус, Южную Корею в КР представлял Ли Вонджэ.

Бактыбек Осмонов назначен акимом Тонского района Иссык-Кульской области.

Прежний глава района Байышбек Астанакулов назначен мэром Таласа.

Бактыбеку Осмонову 57 лет. Ранее он был заместителем главы государственной администрации Араванского района Ошской области.

В Бишкекском горкенеше новые депутаты.

На внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша 12 новых депутатов принесли присягу.

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Ими стали Калыбек Чепеев, Торогелди Узакбаев, Эдиль Бейшембаев, Аскар Доотбеков, Аида Исакова, Октябрина Айсулуу, Махабат Жумагулова, Мирбек Эйсенбеков, Самат Долотбаков (все — фракция «Эмгек»), Малик Атаханов, Султан Мамытов (оба — фракция «Ынтымак»), Чолпонай Садыкова (фракция «Онугуу-Прогресс»).

Кроме того, Бишкекский городской кенеш 29 августа одобрил вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя БГК Токтосуна Султанова («Эмгек») согласно поданному заявлению.

Мэром Кара-Куля назначен Нуртилек Орозбаев.

Талайбек Конкобаев освобожден от должности мэра Кара-Куля на основании поданного заявления. Он работал с 29 июня 2022 года.

Новому градоначальнику 33 года. Ранее он занимал пост спикера Джалал-Абадского городского кенеша.

О кадровых перестановках с 19 по 23 августа читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303627/
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