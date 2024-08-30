18:08
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Нуржигита Кадырбекова на основе его заявления. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Вакантный мандат нардепа передали следующему по списку кандидату от партии «Ыйман Нуру» Эрнису Айдаралиеву. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Новому депутату парламента 39 лет. Он родился в Алайском районе Ошской области. Окончил КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция», а также КГУСТА по направлению «экономист».

С 2011 по 2014 год работал специалистом Государственной налоговой службы. В 2018-м был сотрудником департамента государственного строительства аппарата президента КР.

пресс-службы партии «Ыйман Нуру»
Фото пресс-службы партии «Ыйман Нуру». Эрнис Айдаралиев

Напомним, 22 августа Нуржигита Кадырбекова допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу фонда «Ыйман».

Ранее «Азаттык» сообщил о проверке фонда, проведенной службой внутреннего аудита при Минфине. 22 июля началась проверка, а через неделю опубликованы результаты. Основанием для аудита стало письмо ГКНБ от 18 июля.

По данным проверки, в 2014-2015 годах фонд «Ыйман» получил $5,1 миллиона, из которых около $5 миллионов переведено из Турции для упорядочивания религиозного образования в Кыргызстане. В 2014-2018 годах на счет фонда поступило 24,9 миллиона сомов от различных источников.

Аудит выявил отсутствие бухгалтерских отчетов и необходимых документов, что затрудняет полноценную проверку. В заключении указано нарушение Закона «О бухгалтерском учете». Имена бывших руководителей фонда, кроме бывшего бухгалтера, не упоминаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303611/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Нуржигит Кадырбеков опубликовал загадочный пост
Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшырды
Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков сдает мандат
Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков УКМКда күбө катары сурак берди
Депутат ЖК Нуржигит Кадырбеков допрошен в качестве свидетеля
Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков УКМКда сурак берүүдө
Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков находится на допросе в ГКНБ
Депутат Тазабек Икрамов добровольно сдал мандат
В Жогорку Кенеше три новых депутата. ЦИК вручила им мандаты
Суд отклонил жалобу Адахана Мадумарова по делу о депутатском мандате
Популярные новости
Президент поддержал концерт зарубежных звезд к&nbsp;Дню независимости Кыргызстана Президент поддержал концерт зарубежных звезд к Дню независимости Кыргызстана
Эдиль Байсалов: В&nbsp;стране не&nbsp;будет пенсионеров, получающих ниже 7&nbsp;тысяч сомов Эдиль Байсалов: В стране не будет пенсионеров, получающих ниже 7 тысяч сомов
Строительство нового муниципального рынка в&nbsp;Оше проводится в&nbsp;две смены Строительство нового муниципального рынка в Оше проводится в две смены
Не&nbsp;хотите слушать, не&nbsp;надо. Министр культуры о&nbsp;приезде российских артистов Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде российских артистов
Бизнес
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
30 августа, пятница
17:48
В Кара-Балте запустили простаивавший четыре года нефтеперерабатывающий завод В Кара-Балте запустили простаивавший четыре года нефтеп...
17:34
Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву
17:06
Авто ехало задним ходом. В городе Ош свадебный кортеж нарушил ПДД
17:03
Дополнительные требования к международному аудиту намерен ввести Нацбанк
16:32
Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости