Депутатский мандат Нуржигита Кадырбекова передали Эрнису Айдаралиеву

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Нуржигита Кадырбекова на основе его заявления. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Вакантный мандат нардепа передали следующему по списку кандидату от партии «Ыйман Нуру» Эрнису Айдаралиеву. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак.

Новому депутату парламента 39 лет. Он родился в Алайском районе Ошской области. Окончил КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция», а также КГУСТА по направлению «экономист».

С 2011 по 2014 год работал специалистом Государственной налоговой службы. В 2018-м был сотрудником департамента государственного строительства аппарата президента КР.

Фото пресс-службы партии «Ыйман Нуру». Эрнис Айдаралиев

Напомним, 22 августа Нуржигита Кадырбекова допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу фонда «Ыйман».

Ранее «Азаттык» сообщил о проверке фонда, проведенной службой внутреннего аудита при Минфине. 22 июля началась проверка, а через неделю опубликованы результаты. Основанием для аудита стало письмо ГКНБ от 18 июля.

По данным проверки, в 2014-2015 годах фонд «Ыйман» получил $5,1 миллиона, из которых около $5 миллионов переведено из Турции для упорядочивания религиозного образования в Кыргызстане. В 2014-2018 годах на счет фонда поступило 24,9 миллиона сомов от различных источников.

Аудит выявил отсутствие бухгалтерских отчетов и необходимых документов, что затрудняет полноценную проверку. В заключении указано нарушение Закона «О бухгалтерском учете». Имена бывших руководителей фонда, кроме бывшего бухгалтера, не упоминаются.