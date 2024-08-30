Депутат Нуржигит Кадырбеков опубликовал загадочный пост

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков, написавший заявление о досрочном прекращении полномочий в ЦИК, опубликовал в соцсетях загадочный пост.

«Всевышний видит все. Самое главное — пусть другим не будет вреда от нас», — написал политик и добавил хэштег «серьезное решение».

Фото Facebook. Публикация Нуржигита Кадырбекова

Напомним, 22 августа Нуржигита Кадырбекова допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу фонда «Ыйман». Подробностями дела депутат делиться не стал, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее «Азаттык» сообщил о проверке фонда «Ыйман», проведенной службой внутреннего аудита при Минфине. 22 июля началась проверка, а через неделю опубликованы результаты. Основанием для аудита стало письмо ГКНБ от 18 июля.

По данным проверки, в 2014-2015 годах фонд получил $5,1 миллиона, из которых около $5 миллионов переведены из Турции для упорядочивания религиозного образования в Кыргызстане. В 2014-2018 годах на счет фонда поступило 24,9 миллиона сомов от различных источников.

Аудит выявил отсутствие бухгалтерских отчетов и необходимых документов, что затрудняет полноценную проверку. В заключении указано на нарушение Закона «О бухгалтерском учете». Имена бывших руководителей фонда, кроме бывшего бухгалтера, в заключении не упоминают.