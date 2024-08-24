Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Арсланбек Эгембердиев и Аккула Бердиев стали депутатами Жогорку Кенеша.

ЦИК рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий Мейкинбека Абдалиева («Ата Журт Кыргызстан»). Решение принято на основании поступившего личного заявления.

Арсланбек Эгембердиев родился 22 марта 1978 года в селе Момбеков Джалал-Абадской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

В 2006 — 2010-х работал в международном аэропорту «Манас». Был генеральным директором ОсОО «АККА-Петролеум», затем техническим директором ОсОО «Интек» при аэропорте «Манас».

Мандат Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова передали члену партии «Бутун Кыргызстан» Аккулу Бердиеву.

Он был депутатом ЖК VI созыва от партии «Республика —Ата Журт».

Новым депутатам вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В городском кенеше Каракола Иссык-Кульской области новый депутат.

Депутатом от фракции «Эмгек» стала Кенжегул Акматова.

Она пришла в горкенеш вместо Уулчи Абдыкеримовой, которая сдала мандат.

Посол Франции Франсуа Делаус завершает дипмиссию в Кыргызстане.

На должность посла его назначили в феврале 2021 года.

Заместители председателя Национального банка освобождены от должностей.

Причиной увольнений Манаса Жакыпова и Кайыпа Куленбекова стала «недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики, которая привела к волатильности обменных курсов и негативно отразилась на всех секторах экономики, ухудшив благосостояние граждан и предпринимателей».

Манаса Жакыпова уволили в связи с утратой доверия, Кайыпа Куленбекова — согласно поданному заявлению.

Кроме того, «за ненадлежащую координацию работы руководящего состава» объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

О кадровых перестановках с 12 по 16 августа читайте здесь.