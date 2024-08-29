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Общество

Новый посол Республики Корея в КР вручил копии верительных грамот

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кванджэ вручил копии верительных грамот первому замминистра иностранных дел КР Асеину Исаеву.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

В ходе встречи Асеин Исаев поздравил Ким Кванджэ с назначением на пост посла и выразил уверенность, что его работа будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-корейских отношений.

Посол Ким Кванджэ поблагодарил за теплый прием и заверил, что приложит все усилия для продвижения совместных проектов и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Стороны также обсудили актуальные вопросы, включая проведение визитов на высоком и высшем уровнях, участие в мероприятиях в рамках форума «Центральная Азия – Республика Корея», а также реализацию проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, горнодобывающей, легкой промышленности и других областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303503/
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