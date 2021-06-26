Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Статс-секретарь Министерства экономики и финансов Абдухалык Шамшиев в порядке ротации переведен на должность статс-секретаря Министерства юстиции КР, а статс-секретаря Министерства юстиции Улугбека Календерова перевели на должность статс-секретаря Министерства экономики и финансов.

Чингиз Макешов стал депутатом парламента.

Он пришел вместо Нодирбека Каримова, который избран мэром Узгена.

Чингиз Макешов родился 6 декабря 1976 года во Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана, Бишкекский гуманитарный университет.

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2001-2008 — помощник по проектам в программе развития ООН;2008-2012 — генеральный директор в Ассоциации ювелиров Кыргызстана;2010-2015 — исполнительный директор Союза предпринимателей Кыргызстана;

2015-2018 — председатель правления Фонда развития предпринимательства КР;

2018 — финансовый аналитик в инвестиционной компании «Центральноазиатский капитал».

На выборах в 2020 году он баллотировался в парламент по списку партии «Ыйман нуру».

В Кыргызстан прибыли новые послы 11 стран.

Президенту Кыргызстана послы нескольких государств вручили копии верительных грамот.

Карстен Сендергор стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Дании в Кыргызстане с резиденцией в Москве, Гинтаутас Васюлис — Литвы, Саид Матар Аль Кемзи — ОАЭ с резиденцией в Ташкенте, Андреас Зинонос — Кипра, Джахангир Алам — Бангладеш, Рефик Шабанович — Хорватии, Ли Вон Чжэ — Республики Корея, Сойли Мякеляйнен-Буханист — Финляндии, Франсуа Делаус — Франции, Ибрахим Аль-Ради — Саудовской Аравии, Андре Карстенс — Королевства Нидерландов.

Назначены послы Кыргызстана во Франции и Азербайджане.

Садык Шер-Нияз стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики во Французской Республике. Он также стал постоянным представителем ЮНЕСКО.

Садык Шер-Нияз — кинорежиссер, продюсер, основатель общественного фонда «Айтыш», литературного клуба «Калемгер», киностудии «Айтыш фильм», Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов», один из основателей кинопремии «Ак Илбирс», экс-депутат Жогорку Кенеша.

Кайрат Осмоналиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Азербайджане.

С 2016 года он занимал должность члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Терхи Хакала назначена спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии.

Она заменит Петера Буриана, чей мандат завершится 30 июня.

Кандидатуру утвердили на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Терхи Хакала приступит к исполнению обязанностей с 1 июля, ее мандат продлится до 28 февраля 2023 года. Предыдущая должность нового спецпредставителя ЕС — посол по гибридным угрозам в политическом департаменте министерства иностранных дел (МИД) Финляндии.

Свободно говорит на русском, английском и шведском языках, помимо финского.

Улан Сатиев назначен исполняющим обязанности заместителя гендиректора ОТРК.

Наблюдательный совет в ближайшее время рассмотрит его кандидатуру для утверждения в должности.

Улан Сатиев работал экспертом отдела информационной политики администрации президента, был личным оператором главы государства.