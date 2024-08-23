09:12
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей

Председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву объявлен выговор, его заместители Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от должностей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Причиной увольнений стала недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики, которая привела к волатильности обменных курсов и негативно отразилась на всех секторах экономики, ухудшив благосостояние граждан и предпринимателей.

«Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Отмечается, что эти решения были приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно отразилось на стабильности банковской системы и национальной экономики.

«Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению», — говорится в сообщении.

Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302940/
просмотров: 13526
Версия для печати
Материалы по теме
Монету в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области выпустил Нацбанк
Прекращение SWIFT- переводов. Банковская система остается стабильной — НБ КР
Позволить инвесторам определять тарифы и цены не в сомах предложил Нацбанк КР
Раскрывать данные о вознаграждении руководителей комбанков предлагает Нацбанк
Нацбанк разрешил Евразийскому сберегательному банку продавать золотые слитки
С начала года Нацбанк продал золото на 144,5 миллиона сомов
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 522 миллиардов сомов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
Нацбанк выпустил серебряную коллекционную монету «Ат чабыш»
Нацбанк хочет ужесточить требования к услуге онлайн-кредитования
Популярные новости
Страховой полис стал обязательным при сделках с&nbsp;недвижимостью в&nbsp;Кыргызстане Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Запрет на&nbsp;вейпы. Президент вернул законопроект в&nbsp;Жогорку Кенеш с&nbsp;возражениями Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями
Жапаров и&nbsp;Ташиев на&nbsp;природе. Глава ГКНБ поделился фотографиями Жапаров и Ташиев на природе. Глава ГКНБ поделился фотографиями
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается