Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей

Председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву объявлен выговор, его заместители Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от должностей. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Причиной увольнений стала недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики, которая привела к волатильности обменных курсов и негативно отразилась на всех секторах экономики, ухудшив благосостояние граждан и предпринимателей.

«Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Отмечается, что эти решения были приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно отразилось на стабильности банковской системы и национальной экономики.

«Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению», — говорится в сообщении.



Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков.