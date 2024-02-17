Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Уланбек Далиев назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области.

Эмилбек Абдыкадыров освобожден от этой должности. На посту он проработал три месяца.

Ранее Уланбек Далиев занимал должность замглавы региона. Уланбеку Далиеву 56 лет, он уроженец Джети-Огузского района. В 1992 году окончил сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Трудовую деятельность начал трактористом. Затем работал в сельхозкооперативе, фермерском хозяйстве налоговым инспектором. С 2017 по 2020 год — заместитель акима Джети-Огузского района.

Бакыт Сыдыков стал начальником управления политических и экономических исследований администрации президента.

Алмаз Исанов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее Бакыт Сыдыков работал заведующим отделом ЦУР, взаимодействия с партнерами по развитию, мониторинга донорской и грантовой помощи администрации президента КР.

Главой Государственного агентства по управлению госимуществом стал Алмазбек Примов.

Канатбек Тургунбеков освобожден от должности директора ведомства в январе.

Алмазбек Примов ранее был замглавы агентства. Также работал экспертом в отделе экспертиз решений президента в администрации президента.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Им стал Саидбек Зулпуев. Он уже принес присягу.

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Ранее Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата Абдывахапа Боронбаева от партии «Ата Журт Кыргызстан», он написал заявление о сложении полномочий и передал вакантный мандат Саидбеку Зулпуеву.

Саидбек Зулпуев — бизнесмен, экс-директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА).

Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана.

Он избран вместо Замира Ракиева, который стал председателем Совета улемов.

Новому муфтию 45 лет. Он получил религиозное образование в Турции, а также в Исламском институте в Бишкеке, также имеет юридическое образование. Свободно владеет арабским и турецким языками.

До назначения был главным имамом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Азаматбек Жоробеков освобожден от должности зампредседателя правления Госбанка развития.

Он уволен согласно поданному заявлению по собственному желанию.

В должность заместителя председателя правления ОАО «Государственный банк развития» вступил в августе 2023 года.

Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство.

Председателем избран Мурадил Джумадилде уулу, первым заместителем — Саламат Боенов, заместителями председателя — Эрбол Турсунбек уулу и Омурбек Шаршеналиев.

Сформированы рабочие органы федерации — совет ФПК и ревизионная комиссия.

Напомним, ранее Мурадил Джумадилде уулу был зампредом правления ОАО «Кыргызалтын», заместителем председателя Фонда по управлению госимуществом.

Бакыт Чомоев назначен генеральным директором ГП «Кыргызавтожол».

Ранее Бакыт Чомоев работал заместителем генерального директора госпредприятия.

Уполномоченный представитель омбудсмена по Ошу и одноименной области Шанбетали Касымов ушел на пенсию.

Шанбетали Касымов проработал в институте омбудсмена 10 лет, в должности уполномоченного представителя акыйкатчи — c 2014 по 2024 год.

Кроме того, он на различных должностях прослужил 33 года в органах внутренних дел.

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