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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Канат Сагынбаев стал замначальника управления по подготовке решений президента.

Канат Сагынбаев назначен завотделом отраслевой политики — замначальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров.

Ранее он был завотделом экспертизы решений президента и кабинета министров — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабмина. Его освободили от должности в конце декабря 2023 года в связи с переходом на другую работу.

Главой Национального института стратегических исследований назначен Санжар Мукамбетов.

Канатбек Азиз освобожден от должности директора НИСИ в декабре 2023-го.

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Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет, Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

Ранее работал заведующим отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Во времена президентства Сооронбая Жээнбекова был министром экономики.

Возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком, работал вице-премьером.

Жолдошбек Жанжигит уулу стал директором Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева.

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Свою трудовую деятельность он начал актером в театре «Учур», был художественным руководителем.

С 2011 года — преподаватель в Кыргызско-Турецком университете «Манас».

В марте 2020-го назначен директором Нарынского областного музыкально-драматического театра имени Мурата Рыскулова.

В последнее время работал в управлении культуры мэрии Бишкека.

Новым гендиректором ЦУМа избрана Гулниза Абдинасирова.

Совет директоров уволил прежнего главу компании Болушбека Абдыжапарова.

Ранее Гулиза Абдинасирова была членом правления «Халык Банка».

О кадровых перестановках с 29 января по 2 февраля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286371/
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