Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Канат Сагынбаев стал замначальника управления по подготовке решений президента.
Канат Сагынбаев назначен завотделом отраслевой политики — замначальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров.
Ранее он был завотделом экспертизы решений президента и кабинета министров — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабмина. Его освободили от должности в конце декабря 2023 года в связи с переходом на другую работу.
Главой Национального института стратегических исследований назначен Санжар Мукамбетов.
Канатбек Азиз освобожден от должности директора НИСИ в декабре 2023-го.
Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет, Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».
Ранее работал заведующим отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.
Во времена президентства Сооронбая Жээнбекова был министром экономики.
Возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком, работал вице-премьером.
Жолдошбек Жанжигит уулу стал директором Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева.
Свою трудовую деятельность он начал актером в театре «Учур», был художественным руководителем.
С 2011 года — преподаватель в Кыргызско-Турецком университете «Манас».
В марте 2020-го назначен директором Нарынского областного музыкально-драматического театра имени Мурата Рыскулова.
В последнее время работал в управлении культуры мэрии Бишкека.
Новым гендиректором ЦУМа избрана Гулниза Абдинасирова.
Совет директоров уволил прежнего главу компании Болушбека Абдыжапарова.
Ранее Гулиза Абдинасирова была членом правления «Халык Банка».
О кадровых перестановках с 29 января по 2 февраля читайте здесь.