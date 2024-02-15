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Общество

Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство

Федерация профсоюзов Кыргызстана провела внеочередной, XXVI съезд. Об этом сообщает пресс-служба ФПК.

На съезде состоялись выборы руководства Федерации профсоюзов Кыргызстана. Председателем избран Джумадилде уулу Мурадил, первым заместителем — Саламат Боенов, заместителями председателя — Турсунбек уулу Эрбол и Омурбек Шаршеналиев.

Сформированы рабочие органы федерации — совет ФПК и ревизионная комиссия.

Напомним, ранее Джумадилде уулу Мурадил был зампредом правления ОАО «Кыргызалтын», заместителем председателя Фонда по управлению госимуществом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286868/
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