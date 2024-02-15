Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство

Федерация профсоюзов Кыргызстана провела внеочередной, XXVI съезд. Об этом сообщает пресс-служба ФПК.
На съезде состоялись выборы руководства Федерации профсоюзов Кыргызстана. Председателем избран Джумадилде уулу Мурадил, первым заместителем — Саламат Боенов, заместителями председателя — Турсунбек уулу Эрбол и Омурбек Шаршеналиев.
Сформированы рабочие органы федерации — совет ФПК и ревизионная комиссия.
Напомним, ранее Джумадилде уулу Мурадил был зампредом правления ОАО «Кыргызалтын», заместителем председателя Фонда по управлению госимуществом.