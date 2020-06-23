12:10
USD 74.99
EUR 84.17
RUB 1.08
Общество

Уволился зампред правления «Кыргызалтына» Джумадилде уулу Мурадил

Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

По ее данным, Джумадилде уулу Мурадил подал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, он был избран заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157069/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам 2019 года прибыль «Кыргызалтына» выросла в 3,5 раза
По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 286,5 миллиона сомов
В 14 раз выросла прибыль ОАО «Кыргызалтын» за счет совместных предприятий
Депутаттар комитеттин отурумуна «Кыргызалтындын» башчысы катышканына нааразы
Депутатов возмутило присутствие на заседании комитета главы «Кыргызалтына»
Кожобек Рыспаев вновь требует отставки главы «Кыргызалтына» Алмазбека Алимбекова
В «Кыргызалтыне» сменился состав совета директоров
От убытков к прибыли. Как ОАО «Кыргызалтын» училось зарабатывать
По факту найденных 1,6 килограмма золота возбуждено уголовное дело
В «Кыргызалтыне» рассказали, кто на самом деле нашел 1,6 килограмма золота
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
23 июня, вторник
12:09
Надбавки силовикам. В правительстве все процедуры завершены Надбавки силовикам. В правительстве все процедуры завер...
12:04
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана
12:02
У меня температура, что делать? Часто задаваемые вопросы о коронавирусе
11:59
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
11:54
Уволился зампред правления «Кыргызалтына» Джумадилде уулу Мурадил