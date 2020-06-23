Уволился зампред правления «Кыргызалтына» Джумадилде уулу Мурадил

Джумадилде уулу Мурадил покинул пост члена правления, заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

По ее данным, Джумадилде уулу Мурадил подал заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, он был избран заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 18 октября 2018 года.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно.