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Власть

В Жогорку Кенеше поменяется состав фракции «Ата Журт Кыргызстан»

В Жогорку Кенеше поменяется состав фракции «Ата Журт Кыргызстан». Как сообщили в Центризбиркоме, сегодня на заседании будут рассмотрены вопросы досрочного прекращения полномочий депутата Абдывахапа Боронбаева и передача вакантного мандата Саидбеку Зулпуеву.

Как стало известно 24.kg из собственных источников, Абдывахап Боронбаев написал заявление о сложении полномочий. Напомним, до прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню.

Саидбек Зулпуев — бизнесмен, экс-директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА).
Ссылка: https://24.kg/vlast/286721/
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