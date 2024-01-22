Президент освободил от должности главу Госагентства по управлению госимуществом

Канатбек Тургунбеков освобожден от должности директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Садыр Жапаров.

Причина освобождения от должности не называется.

Ранее Госагентство по управлению госимуществом сообщило, что два принадлежавших ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву автомобиля передали ГКНБ и управделами президента. В Госкомитете национальной безопасности эту информацию опровергли, заявив, что у них достаточно своего транспорта.