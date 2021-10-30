Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в аппарате президента КР.

Распоряжением Акылбека Жапарова постоянным представителем президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше назначен Алмасбек Абытов.

Распоряжением Садыра Жапарова ответственным секретарем комиссии по помилованию стал Анарбек Калматов. Таалайбек Апенов освобожден от должности. Ранее Анарбек Калматов был представителем президента в ЖК.

Экс-замминистра иностранных дел Аскар Бешимов возглавил отдел разработки политики и реализации реформ в управлении политических и экономических реформ администрации главы государства.

Ализа Солтонбекова освобождена от должности первого замминистра здравоохранения.

Она была первым заместителем министра здравоохранения и социального развития с февраля 2021 года.

Дастан Догоев назначен министром цифрового развития.

Во вторник Садыр Жапаров вернул Министерство цифрового развития в состав кабмина для разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления.

В среду кандидатуру Дастана Догоева утвердили в Жогорку Кенеше.

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Дастан Догоев родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Окончил Кингстонский университет, бакалавр по специальности «Бизнес-управление».

2012-2014 — начальник отдела управления проектами, заместитель директора по развитию учреждения на государственном предприятии «Инфосистема» при Минфине;

2014-2017 — заместитель председателя Государственной регистрационной службы;

2017-2018 — председатель Государственной регистрационной службы. В феврале 2018-го написал заявление об увольнении с поста председателя ГРС по собственному желанию.

2019-2020 — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи.

Эсенгул уулу Чынгыз назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Эсенгул уулу Чынгыз родился в 1987 году в Нарыне. Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Баласагына по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР имени Дыйканбаева по специальности «Международные отношения».

Начал трудовую деятельность в 2006 году корреспондентом и ведущим программ на радиостанции «Тенир-Тоо» в Нарыне.

2006-2007 — ведущий и корреспондент радиостанции «Алмаз-Нарын»;

2007-2008 — корреспондент информационно-аналитического центра «Ала-Тоо» Национальной телерадиовещательной корпорации КР;

2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;

2008 — редактор, ведущий отдела новостей на радиостанции «Белес» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики; 2009-2011 — ответственный выпускающий и ведущий новостей дирекции информационных программ «Ала-Тоо»;

2009-2011 — пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций КР (по совместительству);

2011-2012 — советник министра транспорта и коммуникаций КР;

2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры Министерства иностранных дел КР;

2013-2016 — директор Общества с ограниченной ответственностью «Актив курулуш»;

2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра КР;

2017-2020 — глава отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

Первым заместителем министра экономики и коммерции стал Сейилбек Урустемов.

Данияр Иманалиев освобожден от должности первого заместителя министра экономики в связи с переходом на другую работу.

Сейилбек Урустемов родился 19 июля 1971 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Окончил факультет кибернетики Обнинского института атомной энергетики (Россия) по специальности «инженер-системотехник»; получил степень магистра в Центре экономики развития Колледжа Вильямс (штат Массачусетс, США).

1994–1996 — специалист, старший специалист отдела автоматизации АО «Кыргызский агропромышленный банк»;

1996–1998 — экономист отдела внешнеэкономических связей валютного управления Национального банка КР;

1998–2001 — ведущий экономист, главный экономист отдела управления международными резервами валютного управления Нацбанка;

2001–2007 — начальник отдела рефинансирования и размещения ценных бумаг управления денежно-кредитных операций Нацбанка;

2007 — начальник отдела международных резервов управления денежно-кредитных операций Нацбанка;

2007–2017 — начальник экономического управления Нацбанка;

2017–2021 — заместитель директора Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

Новым главой Таможенной службы стал Адилет Кубанычбеков.

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Прежний председатель Таможенной службы Самат Исабеков подал в отставку в связи в переходом на другую должность. Свои должности покинули и заместители главы ГТС Кубаныч Шатемиров и Кыялбек Мукашев.

Адилет Кубанычбеков родился 1 января 1981 года. Окончил Международный университет Кыргызстана.

Возглавлял логистический центр Silk Way.

Заместителями главы стали Эрик Ирискулбеков и Азамат Абдыкалыков.

Аида Касымалиева будет исполнять обязанности спикера парламента.

Заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева будет исполнять обязанности спикера до 28 ноября 2021 года в связи с выдвижением Таланта Мамытова в качестве кандидата на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Послом Монголии в Кыргызстане стал Ганхуяг Содном.

Генконсульство Монголии в Кыргызстане преобразовали в посольство.

Первым в истории послом стал Ганхуяг Содном.

Как сообщили в МИД, посольство Кыргызстана в Монголии откроют в ближайшем будущем.

Нурдин Кагаздиев назначен директором департамента лекарственных средств и медизделий.

С ноября 2020 года должность занимал Тимурлан Кысанов.

Нурдин Кагаздиев родился 23 сентября 1985 года. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Исы Ахунбаева, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

В департаменте лекарственного обеспечения с 2008 года.

В феврале 2021 года назначен заместителем директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при М3 КР.

Абдирашит Ташбалтаев стал и. о. акима Лейлекского района.

Аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов не уволен, а временно отстранен от работы до определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Отметим, 23 октября во время пресс-конференции глава государства Садыр Жапаров озвучил информацию об участии одного из акимов в агитации в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

ЦИК отменила итоги выборов в городе Нарыне.

Отметим, 22 октября депутаты городского кенеша Нарына избрали мэром Арслана Сталбек уулу. Его кандидатуру поддержали 16 из 31 депутата.

Однако за день до этого президент Садыр Жапаров подписал Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», согласно которому мэры и акимы назначаются главой государства.

О кадровых перестановках с 18 по 22 октября читайте здесь.