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Подписан закон о местной госадминистрации и органах местного самоуправления

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Данный Закон подписан в целях повышения ответственности глав местных государственных администраций — акимов, органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач местного значения Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации» и Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» были консолидированы.

Аким назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики на основании представления Председателя Кабинета Министров по консультации с полномочным представителем Президента в области.

В целях усиления координации деятельности территориальных подразделений государственных органов акимам предоставлено право назначать на должность руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления.

Кроме того, аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав исполнительных органов местного самоуправления айылных аймаков и городов районного значения.

Мэры городов областного и республиканского значения назначаются Президентом Кыргызской Республики.

Для привлечения квалифицированных кадров и опытных управленцев назначение на должности акимов и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления будет осуществляться исключительно из состава регионального и муниципального резервов кадров.

Отмечается, что увеличен срок полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления с 4 до 5 лет.

При этом Законом предусмотрены квалификационные требования и ограничения, предъявляемые к кандидатам на должности акима, мэра и главы айыл окмоту.

В целях комплексного решения вопросов социально-экономического развития района создается районный кенеш.

Аким наделен полномочиями заслушивать отчёты руководителей территориальных подразделений государственных органов, а также глав исполнительных органов местного самоуправления в части делегированных им государственных полномочий, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/211112/
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