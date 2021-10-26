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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Таалайбек Апенов освобожден от должности ответсекретаря Комиссии по помилованию

Таалайбек Апенов освобожден от должности ответственного секретаря Комиссии по помилованию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Апенов Таалайбек Бекболотович освобожден от занимаемой должности ответственного секретаря Комиссии по помилованию Администрации президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, Апенов подозревается в вымогательстве. 18 октября он был задержан сотрудниками ГКНБ с поличным при передаче ему 170 тысяч сомов. В ведомстве сообщили о том, что выявили налаженную коррупционную схему при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы. Апенов был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211643/
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