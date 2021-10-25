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Власть

В Нарыне избрали мэра. ЦИК отменила итоги, потому что главу назначит президент

ЦИК отменила результаты выборов мэра Нарына. Об этом сообщил спикер городского кенеша Автандил Молдосалиев.

«Выборы градоначальника проводит Центризбирком. Перед выборами мы спрашивали, что будет, ведь подписан новый закон. Нам ответили, что выборы будут, ведь они запланированы ранее. ТИК провела выборы», — сказал он.

22 октября депутаты городского кенеша Нарына избрали мэром Арслана Сталбек уулу. Его кандидатуру поддержали 16 из 31 депутата.

Выборы мэра прошли на следующий день после того, как президент Садыр Жапаров подписал Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», согласно которому мэры и акимы назначаются главой государства. В пресс-службе президента тогда не уточнили, вступил или нет в силу новый закон на момент проведения выборов главы Нарына.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211559/
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