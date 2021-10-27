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Власть

Невесты ждут. Акылбек Жапаров сообщил, когда повысит зарплату учителям

Заработная плата учителей будет повышена с 1 апреля 2022 года. Зарплату также повысят медикам и работникам культуры. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Депутат Абдывахап Нурбаев спросил у чиновника, когда он выполнит свое обещание и поднимет зарплату учителям. «Надеюсь, девушки, которые намерены выйти замуж за учителя, не останутся старыми девами», — отметил он.

Акылбек Жапаров напомнил, что тогда привел пример Финляндии. «По результатам опроса в Финляндии самые завидные женихи — это учителя и архитекторы. Мы планируем у нас тоже провести такой опрос. С апреля мы поднимем заработную плату. По итогам первого квартала 2022-го станет ясно, насколько она увеличится», — сказал он.

Напомним, 16 октября Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что в следующем году заработная плата учителей станет выше. «Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211844/
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Невесты ждут. Акылбек Жапаров сообщил, когда повысит зарплату учителям