Девушки будут мечтать выйти замуж за них. Акылбек Жапаров о зарплате педагогов

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

В 2022 году заработная плата учителей станет выше, заявил нардепам исполняющий обязанности председателя кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, правительство намерено выполнить обещание президента об увеличении зарплаты педагогов.

«Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также пообещал, что будут добавки к пенсии уже со следующего года. «У нас 48 процентов пенсий ниже прожиточного минимума. С января 2022 года уже будет выше», — сказал чиновник.