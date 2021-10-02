В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алмамбет Шыкмаматов освобожден от должности министра инвестиций.

Алмамбет Шыкмаматов сообщил о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Исполнять обязанности министра будет заместитель Алмамбета Шыкмаматова Нурадил Баясов.

Ранее он занимал должность заведующего сектором инвестиций, предпринимательства и государственно-частного партнерства кабинета министров. Нурадилу Баясову исполнилось 32 года.

Кубанычбек Боконтаев стал председателем Национального банка КР.

Толкунбек Абдыгулов подал в отставку. Он сообщил, что станет советником Международного валютного фонда.

За кандидатуру Кубанычбека Боконтаева проголосовали 76 депутатов, против — пять.

Ему 52 года. Родился в поселке Светлый Мыс Иссык-Кульской области, выпускник экономического факультета Кыргызского национального университета.

Карьера Кубанычбека Боконтаева началась с позиции экономиста в валютном управлении Национального банка.

Заместителем председателя правления ОАО «Гарантийный фонд» назначен Алтымыш Туратбеков.

До назначения на эту должность он работал начальником отдела законопроектных работ Национального банка, а также являлся членом совета директоров ЗАО «Кыргызская инкассация».

Алтымыш Туратбеков родился в Кемине Чуйской области. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Юриспруденция».

Кроме того, в 2019-м окончил магистратуру Кыргызского экономического университета по направлению «Финансы и кредит» и в том же году — аспирантуру юридического факультета КРСУ.

Самарбек Болотбеков написал заявление на увольнение с должности мэра Нарына.

Его задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Назначены акимы двух районов.

Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым Бактибек Анаркулов назначен главой государственной администрации — акимом Аламединского района Чуйской области, а Дамир Кулубаев — Кара-Кульджинского района Ошской области.

Бактибек Анаркулов — экс-заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

Дамир Кулубаев в 2017-2018 годах был акимом Панфиловского района.

Директором телеканала «ОшТВ» стал Маратбек Акимбек уулу.

Керимбек Калыкулов подал в отставку.

Свою журналистскую карьеру Маратбек Акимбек уулу начал на «ОшТВ». После работал на телеканалах «Ош Пирим», ТМG, «Седьмой канал». В последнее время был региональным корреспондентом радио «Азаттык» в Оше.

Отметим, телеканал «ОшТВ» ведет вещание с 1991 года. Это первый частный телеканал Кыргызстана. Сейчас телекомпания является государственной собственностью и управляется Фондом по управлению государственным имуществом.

О кадровых перестановках с 20 по 24 сентября читайте здесь.