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Керимбек Калыкулов назначен генеральным директором телерадиокомпании «ЭлТР»

Калыкулов Керимбек Акматалиевич назначен генеральным директором Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики «ЭлТР». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Справочно: Калыкулов Керимбек Акматалиевич родился в 1981 году. Образование высшее. С отличием окончил факультет филологии Ошского государственного университета.

Калыкулов Керимбек имеет многолетний опыт работы в журналистике. Ранее он работал главным редактором газеты «Ош шамы», руководителем пресс-службы Ошского государственного университета, преподавателем кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии Ошского государственного университета, директором телестудии «Умут» Ошского государственного университета, заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин Тоо» в Ошской области, руководителем службы по связям с общественностью мэрии г. Ош.

С июля 2014 года по настоящее время Калыкулов Керимбек являлся генеральным директором ОсОО «Телеканал ОшТВ».
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140324/
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