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Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова

Госкомитет национальной безопасности задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, он задержан в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова.

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В ГКНБ напомнили, что бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР. Его задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Самарбек Болотбеков избран мэром Нарына в июне 2021 года. С 2016 по 2019 годы он руководил Свердловским районом Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207600/
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