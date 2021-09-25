Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Вице-мэром Бишкека назначен Таалайбек Орозов.

Русланбек Акылбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он был назначен в феврале 2021 года.

Таалайбек Орозов стал вице-мэром по цифровизации и транспорту.

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Он родился 26 апреля 1974 года. Окончил кыргызский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, «сертификация услуг пассажирского и грузового автотранспорта» (в качестве эксперта), Кыргызский технический университет, «автомобили и автомобильное хозяйство».

До назначения в течение месяца возглавлял Государственную службу цифрового развития при правительстве. В разные годы был генеральным исполнительным директором ОсОО «Глобал Индастриал Девелопмент», работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, правительстве, администрации президента, был директором госпредприятия «Инфоком», председателем совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

Рыспек Сарпашев освобожден от должности директора МП «Тазалык».

Он написал заявление по собственному желанию.

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя директора Айдарбека Дыйканбаева.

Рыспек Сарпашев руководил муниципальным предприятием в 2010-2012, 2014-2018 годах. В августе 2018-го он был назначен вице-мэром по ЖКХ, после чего в октябре 2019 года вновь возглавил «Тазалык».

Пресс-секретарь МП Жибек Каракеева также покинула свой пост.

Вице-мэром Оша назначена Венера Рыскулова.

Ранее должность вице-мэра по социальным вопросам в муниципалитете Оша занимал Эмиль Шадыханов.

Венера Рыскулова родилась 13 октября 1981 года в селе Кара-Дыйкан Ошской области. Два высших образования, советник государственной службы III класса.

Ранее работала на различных должностях в Нацстаткоме и аппарате правительства. Последняя должность, которую она занимала, — эксперт отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики в кабинете министров.

Генеральным директором ОАО «Джалалабадэлектро» стал Азамат Паизов.

Ранее он был начальником отдела надежности и безопасности ОАО.

Дурусбек Рахманов, освобожденный от должности гендиректора, стал руководителем предприятия «Джалал-Абадские районные электрические сети».

Азамату Паизову 51 год. Окончил Ошский технологический университет по специальности инженер-электрик.

О кадровых перестановках с 13 по 17 сентября читайте здесь.