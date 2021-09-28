Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку

Глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов покидает должность. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Ожидается, что о своем решении он официально заявит сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

В пресс-службе самого Нацбанка информацию об отставке главы не комментируют. Официальный представитель НБ КР Аида Карабаева отметила, что вчера и сегодня Толкунбек Абдыгулов находился на рабочем месте.

Согласно закону о Национальном банке, председатель НБ КР может подать в отставку по личному заявлению, но его отставку принимает Жогорку Кенеш, который должен быть заранее уведомлен о заседании парламента, на котором и будет рассмотрен этот вопрос.

Сейчас называется несколько фамилий возможных кандидатур председателя Национального банка. Одной из самых вероятных называется имя Кубанычбека Боконтаева.