Толкунбек Абдыгулов станет советником МВФ

Толкунбек Абдыгулов станет советником Международного валютного фонда. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил он сам.

По его словам, он принял решение добровольно, без политического давления.

Теперь уже экс-глава Нацбанка поблагодарил своего главного оппонента — депутата Самата Ибраева.

«Спасибо вам. Я как госслужащий соблюдал этику. Но завтра стану свободным человеком, и мне есть что сказать», — обратился он к Самату Ибраеву.

Толкунбек Абдыгулов надеется, что новый глава Нацбанка будет отстаивать интересы страны и также выступит против законопроекта о финансовых технологиях, инициированного Саматом Ибраевым.

«Идет подмена понятий. Под финтех пытаются подогнать то, что по сути не является финансовой технологией. Это все опасно для Нацбанка и страны», — заявил он.