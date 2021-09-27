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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Алмамбет Шыкмаматов покидает пост министра инвестиций

Алмамбет Шыкмаматов подал заявление об отставке с занимаемой должности министра инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Отмечается, что Алмамбет Шыкмаматов сообщил Садыру Жапарову о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Президент выразил готовность принять его отставку и поблагодарил за проделанную работу.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства Алмамбету Шыкмаматову присвоен классный чин «Государственный советник государственной гражданской службы 3-го класса».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208477/
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